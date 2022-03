Schip Endurance van ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton gevonden nabij Antarctica, 107 jaar nadat het zonk

Onderzoekers hebben een in 1915 gezonken schip gevonden voor de kust van Antarctica. Het gaat om de Endurance van de Britse ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton, wiens mislukte expeditie met het schip wereldberoemd is omdat alle 28 opvarenden het overleefden. Het schip werd 107 jaar geleden door het ijs geplet voor de kust van Antarctica.

De Endurance is na 1915 niet meer gezien en eerdere zoektochten naar het scheepswrak leverden niets op. Voor de expeditie Endurance22, die vorige maand begon, was voor vertrek een gebied in de Weddellzee aangemerkt als zoeklocatie. Het schip is daar gevonden op 3.008 meter diepte.

Volledig scherm Onderzoekers hebben het historische scheepswrak van de Endurance gevonden in de Weddellzee bij Antarctica. © Falklands Maritime Heritage Trust

De Endurance vertrok eind 1914 vanop het Britse eiland Zuid-Georgië, in de zuidelijke Atlantische Oceaan, voor de Trans-Arctische Expeditie. Shackleton wilde als eerste Antarctica te voet over het land oversteken, van de Weddellzee naar de Rosszee, via de Zuidpool. Maar in januari 1915 raakte het schip vast in het ijs in de Weddellzee. Maandenlang zat het schip gevangen, maar het bezweek uiteindelijk aan de druk van het ijs en zonk in november 1915.

Een Zuid-Afrikaanse ijsbreker vertrok in februari van dit jaar voor een expeditie met als doel het wrak terug te vinden. Wetenschappers vonden het afgelopen weekend eindelijk terug in de Weddellzee. Het ligt 3 km diep in het water en op videobeelden die de expeditie maakte, is te zien dat het wrak nog redelijk intact is, hoewel het al meer dan een eeuw geleden naar de boden zonk. Zo is de naam ‘Endurance’ nog duidelijk leesbaar op de boeg van het wrak. “Zonder overdrijving is dit één van de mooiste houten scheepswrakken die ik ooit heb gezien”, zei zeearcheoloog Mensun Bound aan de BBC.

© Falklands Maritime Heritage Trust

“Het moment dat de camera’s de naam van het schip registreerden, was verbijsterend”, aldus de ervaren geograaf John Sears, de leider van de missie. “De ontdekking van het wrak is echt een ongelooflijke prestatie. We werken in moeilijke omstandigheden, vechtend tegen sneeuwstormen, temperaturen tot -18 graden en tegen het ijs in de oceaan dat voortdurend verschuift. We hebben bereikt wat veel mensen als onmogelijk beschouwden.”

De expeditie van de Endurance raakte wereldwijd bekend omdat de deelnemers het in 1915 overleefden. Eerst kampeerden ze maandenlang op een ijsbank en nadat die gebroken was, konden ze met reddingssloepen het onbewoonde Olifanteneiland bereiken. Uiteindelijk vertrok Shackleton in een reddingsbootje met vijf anderen. Zij konden Zuid-Georgia bereiken, ruim 1.300 kilometer verderop, waarna de achterblijvers ook gered werden. Ernest Shackleton overleed op 5 januari 1922 op Zuid-Georgia.

Volledig scherm De 'Endurance' zat in 1915 vast tussen het ijs en zonk uiteindelijk. © Getty Images

Volledig scherm Expeditieleider John Shears met teamleden Mensun Bound en Nico Vincent in de controlekamer. © AFP

© AFP

Volledig scherm Er werden ook onderwaterdrones ingezet om het scheepswrak te vinden. © AFP

Volledig scherm Menson Bound en John Shears. © AFP

© AFP