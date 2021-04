Schedel van “angst inboezemende” dinosaurus gevonden in Patagonië

De gehoornde Llukalkan aliocranianus van vijf meter lang moet er angstaanjagend hebben uitgezien. De dinosaurus had, net als de bekende Tyrannosaurus rex, twee achterpoten en twee korte voorpoten. Hij was wel kleiner dan de reusachtige T. rex. De Llukalkan aliocranianus had ook smalle vingers en korte hoorns. Hij woog tussen 1 en 5 ton, iets lichter dan een volwassen Afrikaanse olifant. Een gevreesd roofdier was het, met een grote schedel en een stevige beet. Dat blijkt uit het onderzoek dat is verschenen in het vakblad Journal of Vertebrate Paleontology. Het is gebaseerd op overblijfselen van de Llukalkan aliocranianus, gevonden in Patagonië.