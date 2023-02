Saoedi-Arabië stuurt voor het eerst mannelijke en vrouwelijke astronaut naar ISS

Wereldpri­meur: onderzoeks­cen­trum SCK CEN in Mol gaat radioactie­ve restanten recycleren

Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN zal in de RECUMO-installatie radioactieve restanten zuiveren en omzetten in laagverrijkt uranium. Het project is uniek in de wereld. Maandag werd de symbolische eerste spade gestoken van het gebouw dat in 2026 klaar moet zijn.