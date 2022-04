Rusland lanceert spionagesatelliet

VN-klimaatpa­nel: “Opwarming aarde beperken tot 1,5 graden haalbaar, maar we moeten nú handelen”

Het is mogelijk om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met de helft te verminderen ten opzichte van 2019 en zo het klimaatdoel van maximaal 1,5 graden opwarming in zicht te houden. Tot die conclusie komt het VN-klimaatpanel IPCC in een vandaag verschenen rapport. Volgens de klimaatwetenschappers moeten regeringen, bedrijven en consumenten dan wel nú in actie komen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties noemt de huidige situatie een “schande”.

