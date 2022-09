Ruimtetuig knalt volgende week met 24.000 km/u op asteroïde: geen ongeluk, wél geheel volgens plan

WetenschapHet ziet ernaar uit dat begin volgende week een NASA-ruimtetuig met een asteroïde zal botsen. Niet per ongeluk, maar wel geheel volgens plan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil met het DART-experiment nagaan of ze zo de baan van een asteroïde kan ombuigen. Ook ons land is bij het project betrokken.

In november 2021 werd het DART-ruimtetuig de lucht ingeschoten. Het toestel weegt 620 kilogram en heeft een spanwijdte van 12 meter. Met een snelheid van 24.000 kilometer per uur aast DART op Dimorphos, een asteroïde die circa 11 miljoen kilometer van ons verwijderd is. Dimorphos is 160 meter lang - dus groter dan een voetbalveld - en is een maantje van de grotere asteroïde Didymos. Het hemellichaam is pas in 1996 ontdekt, en vormt op zich geen gevaar voor onze planeet.

Waarom Dimorphos ideaal is voor de test

Vanop de aarde kunnen wetenschappers de asteroïde zien, waardoor ze het gedroomde voorwerp is voor de test. De onderzoekers zullen na de impact kunnen zien of de kleine rots plots in een andere baan zweeft. En dat is juist het doel van de DART-missie, die staat voor ‘Double Asteroid Redirection Test’: nagaan of een ruimteschip door neer te storten op haar oppervlak een gevaarlijke asteroïde voldoende kan afbuigen, zodat ze niet langer een bedreiging voor de aarde vormt.

BEKIJK OOK. Tot botsing met asteroïde zal het niet komen, maar wetenschappers zijn liever voorbereid

Het DART-ruimtetuig zal naar verwachting in de nacht van maandag op dinsdag om 1.14 uur Belgische tijd inslaan op Dimorphos. Twee uur eerder start een livestream op de website van NASA. ESA verklaarde vorige week nog dat het effect van de inslag niet meteen geweten zal zijn, maar na een reis van tien maanden is alvast de botsing tussen beide eindelijk in zicht.

Ook Belgen werken mee aan missie

Bij de DART-missie zijn ook het Europese Ruimtevaartagentschap ESA en ons land betrokken. ESA stelt voor DART zijn ruimtetrackingsysteem Estrack ter beschikking. Ook zorgt het voor grondobservatie. Wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) zullen dan weer deelnemen aan de verwerking van de DART-gegevens. Die analyse moet meer duidelijkheid brengen over onder andere de samenstelling van de binnenkant van asteroïden.

