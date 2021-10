Ruimtetelescoop Hubble hapert opnieuw: wetenschappelijk onderzoek ligt stil

De Hubble werd in april 1990 gelanceerd en draait dus al meer dan 31 jaar in een baan rond de aarde, op een hoogte van ruim 500 kilometer. De ruimtetelescoop onderzocht onder meer afgelegen sterrenstelsels, waardoor wetenschappers een beter beeld hebben gekregen van het ontstaan van het heelal. Ook maakte de Hubble bekende foto's van verre nevels. De Hubble kreeg in 2009 zijn laatste onderhoudsbeurt. Hoelang de instrumenten het nog volhouden, is niet bekend. Als de NASA de ruimtetelescoop aan zijn lot overlaat, kan hij ergens in de komende tien jaar langzaam uit zijn baan om de aarde zakken en uiteindelijk verbranden in de dampkring.