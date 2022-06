Ruimtestation ISS moet uitwijken voor puin van kapotgeschoten Sovjetsatelliet

James Webb-telescoop loopt schade op door micrometeo­riet

Een micrometeoriet heeft eind mei ruimtetelescoop James Webb geraakt. Dat is volgens NASA al zeker de vierde keer sinds de lancering van de telescoop in december. Maar ditmaal was de micrometeoriet toch iets groter dan normaal en bracht hij ook schade toe aan een van de achttien spiegels van de James Webb.

9 juni