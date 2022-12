Ruimteschip Orion vandaag terug op aarde na proefvlucht naar maan

Meteoriet die op Engelse oprijlaan terecht­kwam, bevat aanwijzin­gen hoe water (en dus leven) op aarde is ontstaan

Een meteoriet die afgelopen jaar op een oprijlaan in de Engelse Cotswolds neerstortte, zou wel eens belangrijke aanwijzingen kunnen bevatten over het leven op aarde en hoe dat is ontstaan. Meer specifiek gaat het om de vloeistof die werd teruggevonden in de meteoriet. De samenstelling ervan lijkt immers op het water op aarde, zo staat te lezen in een analyse in het vaktijdschrift ‘Science Advances’.

