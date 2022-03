‘Ruimteruzie’ tussen VS en Rusland escaleert verder op Twitter: “Misschien kan je een baan vinden bij McDonald’s”

Rogozin gebruikt de video nu om zijn eigen mening te geven: “Zonder de vlaggen van sommige landen zien onze raketten er een stuk mooier uit.” Scott Kelly, een Amerikaanse ruimtevaarder die een jaar aan boord van het ISS doorbracht, reageert daarop het volgende: “Dimon, zonder die vlaggen en de buitenlandse valuta die ze binnenbrengen, is je ruimteprogramma geen moer meer waard. Misschien kun je een baan vinden bij McDonald’s als McDonald’s nog bestaat in Rusland.”

Een woedende Rogozin antwoordt vervolgens: “Ga weg, idioot! Anders zal de dood van het ISS op je geweten zijn!” Een tweet die hij al snel verwijderd. Dat is Scott Kelly echter niet ontgaan: hij plaatst de tweet van zijn tegenstander opnieuw: “Dimon, waarom heb je deze tweet verwijderd? Wil je niet dat iedereen ziet wat voor kind je bent?” Handig om de discussie ten volle te snappen: Dimon is een vertroetelende vorm van Dmitry.

Daar laat Rogozin het niet bij. Hij antwoordt maandag het volgende: “U provoceert me onnodig. We kennen elkaar niet, maar u... noemt me ‘Dimon’. Ik zal niet toestaan ​​dat u zich zo gedraagt ​​bij mij. U bent uitdagend en destructief. Misschien zijn de dementie en agressie die je hebt ontwikkeld een gevolg van de overbelasting en stress van vier vluchten naar de ruimte. Ik nodig je uit om een ​​onderzoek te ondergaan in het Herseninstituut van ons Federaal Medisch en Biologisch Agentschap.”

De felle discussie is een nieuwe stap in de ruimtediscussie tussen de VS en Rusland. Zo maakte Rusland eerder bekend dat ze geen raketmotoren meer leveren aan de VS, en ze ook niet meer onderhouden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA onderzoekt dan weer of het ISS zonder Rusland kan functioneren.