Ruimterots meteen na inslag NASA-satelliet helderder dan alle sterren errond

De DART-missie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA was een succes. Zoals gepland sloeg gisterochtend rond 1.15 uur onze tijd de DART-satelliet in op maanrots Dimorphos, die zich op dat moment op 11 miljoen kilometer van de aarde bevond. Meteen daarna lichtte de grotere rots Didymos, waarrond Dimorphos roteert, helderder op dan alle sterren errond.

“Dit overtreft al mijn verwachtingen”, zei de Italiaanse astronoom Gianluca Masi in zijn livestream van de impact. “Het object is nu bijna drie magnituden helderder dan eerder, dat is tien keer meer!” Masi volgde de DART-missie via een telescoop van het Klein Karoo Obervatory in Zuid-Afrika. Samen met amateur-astronoom Berto Monard zag hij hoe de grootste ruimterots van het Didymos-systeem, Didymos, niet alleen veel helderder werd na de impact van de NASA-satelliet op de kleinste, Dimorphos, maar ook groter.

“Kort na de inslag kwam een hoeveelheid stof vrij als een pluim en nu breidt die stofwolk zich uit en zendt licht van de zon terug”, legde Monard uit tijdens de livestream. “Dit is veel meer dan wat ik had verwacht. Zelfs de vorm is een beetje anders. Het lijkt op een komeet. Er zijn deeltjes die van de asteroïde loskomen en daardoor krijg je een grotere halo.”

Volledig scherm © Virtual Telescope Project/Klein Karoo Observatory

Het enige waarmee Masi dit kon vergelijken, was de opzettelijke botsing van NASA’s Deep Impact-sonde op komeet Temple 1 in 2005. Ook toen werd door menselijk toedoen een hemellichaam opgelicht. “Maar ik moet zeggen dat dit veel straffer is”, voegde Masi eraan toe.

Bedoeling van de DART-missie is dat Dimorphos door de klap van de satelliet naar een iets kortere baan rond de rots Didymos is geslagen. Het is nog afwachten of dat ook echt gelukt is.