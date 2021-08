Risico op (zeldzame) ontsteking van hartspier veel groter bij besmetting met Covid-19 dan na vaccinatie

Zeker drie jonge renners met hartklach­ten naar ziekenhuis na tweede prik: “Intensief sporten in week na vaccinatie is geen goed idee”

18 augustus Minstens drie jonge wielrenners zijn de afgelopen weken na een wedstrijd of training in het ziekenhuis beland met hartklachten. Stuk voor stuk werden ze net daarvoor gevaccineerd tegen het coronavirus. Het voorval zet artsen en cardiologen op scherp. “Paniek is nergens voor nodig”, beklemtonen ze, maar ze raden wel aan om niet intensief te sporten kort na vaccinatie. Dit is wat ze verder nog adviseren, en hoe de ploeg van de jonge renners -ze zaten allemaal in hetzelfde team- reageert.