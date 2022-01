Reuzenasteroïde raast vanavond omstreeks 22.50 uur voorbij onze aarde

Amerikaan­se studie: “Cannabis kan coronabe­smet­ting voorkomen”

Componenten in cannabis kunnen voorkomen dat het coronavirus gezonde cellen binnendringt, blijkt uit een laboratoriumstudie die is gepubliceerd in het Journal of Nature Products. Twee stoffen in hennep, CBGA en CBDA, kunnen het virus volgens onderzoekers van de Universiteit van Oregon tegengaan.

12 januari