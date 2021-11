Rekensom: als omikronvariant minder ziekmakend is dan deltavariant, is het dan niet beter om nieuwe variant te laten circuleren?

REPORTAGE. Dag op de Co­vid-screening: “Als iedereen zich maar één keer moet laten testen, gaan de cijfers snel dalen. Misschien is dat de bedoeling?”

De nieuwe teststrategie van de ministers van Volksgezondheid, waarbij volledig gevaccineerden die als hoogrisicocontact beschouwd worden zich enkel nog op dag 1 van het contact moeten laten testen, werd vrijwel meteen getorpedeerd door (huis)artsen. Federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) haastte zich om het dogma van dag 1 te nuanceren. In een testcentrum in Aalst krijgt hij gelijk: dag 1 is symbolisch. Haast niemand kan of laat zich op die eerste dag testen. Het gaat haast altijd over dag 3,4 of 5 en als het écht dag 1 is, zaait een negatief testresultaat alleen meer twijfel.

15:55