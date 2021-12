“Raketwetenschappers en hersenchirurgen niet slimmer dan algemene bevolking”

Het toonaangevende British Medical Journal pakt naar jaarlijkse gewoonte uit met een feestelijke kersteditie, waarin ook ‘luchtigere onderwerpen’ worden aangesneden. Een van de gepubliceerde ‘originele’ studies dit jaar gaat onder meer na of de Engelse uitdrukking ‘dat is geen raketkunde’ wel klopt in de realiteit.

Met ‘It’s not brain surgery’ of ‘It’s not rocket science’ geven Engelstaligen aan dat iets ‘een fluitje van een cent is’. Letterlijk betekent het: ‘dat is geen hersenchirurgie’ en ‘dat is geen raketwetenschap’. Daarmee verwijst men naar twee beroepen die intellectueel erg hoog aangeschreven staan, dat van hersenchirurg en dat van raketwetenschapper. Dat iets geen raketwetenschap of raketkunde is, wordt ook in onze taal al eens gebruikt, al is het een anglicisme, een letterlijk uit het Engels vertaalde uitdrukking die eigenlijk geen correct Nederlands is. We kennen in onze taal wél de uitdrukking ‘dat is geen hogere wiskunde’.

In het Engels bestaan de twee zegswijzen over hersenchirurgen en raketwetenschappers netjes naast elkaar, wat de vraag doet rijzen welke beroepsgroep nu in realiteit boven de andere staat. Het Britse komische duo David Mitchell en Robert Webb bespeelde die gevoelige snaar al eens in een bekende sketch op de BBC. Daarin krijgt een neurochirurg die maar over zijn beroep blijft opscheppen uiteindelijk lik op stuk van een ruimtevaartexpert die hem een koekje van eigen deeg geeft: “Hersenchirurgie... dat is toch geen raketwetenschap?”

Het team van doctoraatsstudent neurochirurgie Inga Usher wou die kwestie eens en voor altijd beslechten én vroeg zich tegelijkertijd af of de vermeende intellectuele superioriteit van beide beroepen wel met de werkelijkheid strookt. De onderzoekers verzamelden daarvoor een groep van 329 ruimtevaartingenieurs en een van 72 neurochirurgen. Allemaal moesten ze online twaalf opdrachten uitvoeren uit de ‘Great British Intelligence Test’ (GBIT) op het Cognitron-platform, en daarnaast ook vragen beantwoorden over hun leeftijd, geslacht en ervaring in hun specialisme. De taken omvatten verschillende aspecten van cognitie, waaronder planning en redenatie, werkgeheugen, aandacht en emotieverwerking. Vervolgens vergeleken de onderzoekers de resultaten daarvan met die al eerder verzameld waren bij meer dan 18.000 andere leden van de Britse bevolking.

Wandeling in het park

Alleen bij de neurochirurgen bleek er een verschil van betekenis op te duiken: zij waren sneller in het oplossen van problemen dan de algemene bevolking, maar trager in het oproepen van hun geheugen. Dat neurochirurgen sterker zijn in probleemoplossing kan te maken hebben met hun beroep zelf, waarvan de ‘snelle’ aard op zich al meer mensen zou aantrekken die vlug oplossingen zien. Minder waarschijnlijk, volgens de onderzoekers, is dat het een gevolg zou zijn van het trainen van de snelle besluitvorming in kritieke situaties waar de tijd erg beperkt is.

Onderling tussen de hersenchirurgen en de raketwetenschappers vielen er maar weinig verschillen op. De laatsten bleken beter in het focussen en in mentale manipulatie, zoals het kunnen draaien van objecten in het hoofd. Neurochirurgen bleken dan weer hoger te scoren in semantische probleemoplossing, zoals het definiëren van zeldzame woorden.

“In wezen denken we dat dit aantoont dat iedereen een scala aan vaardigheden heeft, dat sommige mensen beter zijn in sommige dingen en andere mensen beter in andere dingen, en dat het heel moeilijk is om over de hele linie in alles beter te zijn”, concludeerde Aswin Chari, een neurochirurg in opleiding en een van de auteurs van de studie.

Die stellen daarom voor om beide idiomen maar te laten voor wat ze zijn en in de plaats daarvan misschien een andere uitdrukking te gebruiken: “Dat is een wandeling in het park” (‘it’s a walk in the park’). Ook dat is overigens een anglicisme en geen correct Nederlands, hoewel het hoe langer hoe meer ingeburgerd lijkt te raken in ons taalgebied. En nóg een mogelijkheid is, volgens de onderzoekers, dat toekomstige studies maar moeten uitmaken welke andere beroepsgroepen er eventueel in aanmerking komen om op een intellectueel voetstuk te worden geplaatst. Een makkie wordt dat ongetwijfeld niet.