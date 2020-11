PORTRET. Marokkaan van geboorte en Belg van paspoort: Moncef Slaoui leidde de ontwikkeling van het Moderna-vaccin dat 94,5% doeltreffend is

"Ik ben opgegroeid in Casablanca, waar mijn vader een bedrijfje had dat irrigatiesystemen aanlegde. Mijn moeder was huisvrouw en zorgde voor mij, mijn oudere zus en mijn twee jongere broers. Er was voor hen niets belangrijker dan het onderwijs van hun kinderen en daar zijn ze goed in geslaagd: we hebben alle vier gedoctoreerd aan de universiteit. Mijn zus is professor Franse literatuur aan de universiteit van Casablanca. Mijn twee broers zijn allebei arts geworden - een van hen is helaas veertien jaar geleden al overleden aan pancreaskanker. Een andere zus is als kind gestorven aan kinkhoest - een perfect vaccineerbare ziekte nu."