Poolse wetenschappers ontdekken eerste zwangere mummie

Een betrokken archeoloog vertelde dat ze op röntgenfoto’s iets zag wat haar als moeder van drie kinderen bekend voorkwam: een kleine voet. Onderzoekers stelden later vast dat zich een foetus bevond in het lichaam van de dode vrouw, die vermoedelijk tussen de twintig en dertig jaar oud was. De foetus zou tussen de 26 en 30 weken oud zijn geweest op het moment dat de vrouw overleed.

Volledig scherm Röntgenbeelden van de zwangere mummie. © AFP

Waarom de foetus niet werd weggehaald tijdens de mummificatie is nog niet geweten. Een van de betrokken onderzoekers bracht de hypothese naar voren dat het misschien om een poging om de zwangerschap te verhullen zou kunnen gaan. Een andere mogelijke verklaring zou een link met het geloof en wedergeboorte in het hiernamaals kunnen zijn.

Het onderzoeksteam spreekt over een unieke vondst. “We hebben geen vergelijkbare gevallen kunnen vinden. Dat betekent dat ‘onze’ mummie de enige in de wereld is waarbij een foetus is vastgesteld”, klinkt het.

Volledig scherm © AFP

De mummie is in de negentiende eeuw naar Polen gehaald en wordt geëxposeerd in een museum in Warschau. Aanvankelijk werd gedacht dat het ging om de stoffelijke resten van een mannelijke geestelijke die leefde in de eerste eeuw voor of na Christus. Wetenschappers houden er nu rekening mee dat het lichaam veel ouder is.

Het is nog onduidelijk wat haar precies het leven heeft gekost. Onderzoekers hopen dat nog te kunnen achterhalen.

