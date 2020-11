Pfizer weigert patent van coronavaccin te delen

“1 op de 5 Co­vid-patiënten kampt nadien met psychische problemen”

10 november Bijna 1 op de 5 Covid-19-patiënten krijgen binnen de drie maanden na hun diagnose te kampen met psychische klachten als angst, depressie of slapeloosheid. Dat blijkt uit een analyse van de Universiteit van Oxford. Een andere opvallende vaststelling is dat wie eerder al mentale gezondheidsproblemen had, 65 procent meer kans liep op een coronabesmetting dan patiënten zonder psychisch verleden.