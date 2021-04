Pfizer-vaccin minstens zes maanden 90 procent effectief tegen Covid-19

Vader en zoon ontdekken al meer dan 100 jaar vergeten ‘tunnel der doden’ uit WOI nabij Reims

16 maart Meer dan 270 gevallen Duitse soldaten liggen er al langer dan een eeuw begraven, zonder dat iemand wist waar precies in Frankrijk. Nu is de vergeten ‘tunnel der doden’ gevonden, ergens in de bossen op een heuvelrug niet ver van Reims. Het is van de jaren 70 geleden dat er nog zo’n belangrijke ontdekking uit de Eerste Wereldoorlog werd gedaan.