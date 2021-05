Pfizer-vaccin “iets minder effectief” tegen Indiase variant coronavirus

Een volledige vaccinatie met twee Pfizer-vaccins blijft effectief en toont slechts een “licht verminderde” effectiviteit tegenover de Indiase coronavariant, in vergelijking met de Britse. Dat besluit het Franse Institut Pasteur na laboratoriumproeven. Eén dosis van het AstraZeneca-vaccin is dan weer “weinig tot helemaal niet effectief” tegen de Indiase variant van het coronavirus, volgens het onderzoek. Voor de effectiviteit van beide dosissen ontbrak het aan data in het onderzoek.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech produceert wel degelijk antilichamen die de Indiase variant van het coronavirus kunnen neutraliseren, concludeert het gerenommeerde instituut in een nieuwe studie, die enkel nog maar in een pre-publicatie is verschenen. Volgens onderzoekers is er in het labo slechts een licht verminderde werking tegenover de variant vastgesteld in vergelijking met de dominante Britse variant.

“Ondanks de licht verminderde werking is het Pfizer-vaccin waarschijnlijk dus beschermend”, zegt onderzoeker Olivier Schwartz aan het Franse persbureau AFP.

Minder goed nieuws is er echter over het AstraZeneca-vaccin. Uit tests blijkt dat één dosis daarvan “zeer weinig bescherming biedt tegen de Indiase en Zuid-Afrikaanse variant”. Tegenover de Britse variant heeft het vaccin zich wel werkzaam getoond. Maar één AstraZeneca-dosis is dus “weinig tot helemaal niet effectief” tegenover de Indiase variant, aldus Schwartz. De variant werd in oktober 2020 voor het eerst vastgesteld in India, en heeft zich sindsdien over de wereld verspreid. Onder andere in het Verenigd Koninkrijk maakt de variant opgang in verschillende lokale clusters.

De resultaten zijn zeker voor de vaccinatie met AstraZeneca belangrijk, aangezien er een lange tussenperiode van 8 of 12 weken tussen beide inentingen met AstraZeneca zit, en het overgrote deel van de bevolking daardoor nog maar één prik heeft gekregen. Het ontbreken van voldoende data is meteen ook de reden waarom het Institut Pasteur de effectiviteit van beide AstraZeneca-dosissen tegen de Indiase variant nog niet heeft kunnen bepalen.

Belangrijke kanttekening: het gaat om proeven in een laboratoriumomgeving. Een onderzoek van de Britse openbare gezondheidsdienst in een ‘real life’-setting toonde vorige week aan dat vaccins iets minder effectief, maar nog steeds goed presteren tegen de coronavarianten. Volgens het Britse onderzoek bleek het vaccin van Pfizer/BioNTech twee weken na de tweede dosis voor 88 procent effectief tegen de Indiase variant van het virus. Tegen de Britse variant is het vaccin voor 93 procent doeltreffend. Het vaccin van AstraZeneca bleek 60 procent doeltreffend, tegen 66 procent voor de Britse variant.

