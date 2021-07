Pfizer-vaccin iets minder effectief bij deltavariant in Israël, “maar nog altijd sprake van een sterk effect"

De nieuwe cijfers, die experts van de Hebreeuwse Universiteit zondagavond bekendmaakten, bevestigen dat de deltavariant een stuk ‘ongrijpbaarder’ is voor vaccins dan eerdere varianten. “De resultaten liggen in lijn met eerdere studies in het Verenigd Koninkrijk. Vergeleken met de alfavariant (Britse variant, red.) lijken de vaccins inderdaad een minder groot effect te hebben op de deltavariant. Maar er is nog altijd sprake van een sterk effect”, aldus vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).

Hij benadrukt daarbij het belang van de twee dosissen bij Pfizer (ook bij Moderna en AstraZeneca zijn twee dosissen vereist): “Tegen het einde van de maand kunnen we zeker 80 procent van de volwassen Vlamingen volledig gevaccineerd hebben. Dat is haalbaar en dan kunnen we een stuk geruster zijn.”

Geen goed of slecht vaccin

Vóór opkomst van de variant was het Pfizer-vaccin in Israël nog 94,3 procent effectief tegen besmetting met milde symptomen. In juni - het moment waarop bijna alle besmettingen afkomstig waren van de deltavariant - was dat nog maar 64 procent.

“Het illustreert vooral dat er geen goede of slechte vaccins zijn”, zegt Van Damme nog. “Zelfs het Pfizer-vaccin, waarvan vaak gezegd wordt dat het het beste vaccin op de markt is, haalt geen effectiviteit van 100 procent. We kunnen niet anders dan dat te aanvaarden.”

Al met al zou het succesvolle Pfizervaccin nog steeds 60 tot 80 procent effectief zijn tegen infectie met het virus, berekenden de Israëlische wetenschappers. Tegen ziekenhuisopname beschermt het vaccin nog ongeveer net zo goed als eerst, aldus eerder onderzoek van de Britten.