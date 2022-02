Pfizer-medicijn tegen Covid-19 lijkt ook overdracht van besmetting te voorkomen

Het medicijn tegen Covid-19 van Pfizer, Paxlovid, lijkt ook goed te werken om de overdracht van besmetting met het coronavirus te voorkomen. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het team van viroloog Johan Neyts (KU Leuven), uitgevoerd bij hamsters. Geen enkele van de besmette en behandelde hamsters droeg het virus over naar een andere hamster.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij een kleine tien hamsters. Een hamster die met het coronavirus besmet was, werd samengezet met een die niet besmet was. Na drie dagen bekeken de onderzoekers of de samenwonende hamsters het virus opgelopen hadden. De hamsters die behandeld werden met Paxlovid, bleken het virus niet doorgegeven te hebben aan hun partner.

De bevindingen zijn interessant voor gezinssituaties en woonzorgcentra, waar mensen op een kleine oppervlakte met elkaar samenwonen. Wanneer een besmet persoon gedurende vijf dagen de Paxlovid-pillen inneemt, lijkt het erop dat de kans dat andere inwonende mensen besmet raken, sterk verminderd wordt. “Belangrijk is wel dat de pillen zo snel mogelijk na de besmetting ingenomen worden”, zegt viroloog Johan Neyts.

Eerder was al bekend dat Paxlovid de kans op ernstige ziekte en een ziekenhuisopname door een coronabesmetting met zowat 89 procent vermindert. Omdat de pil ingrijpt op een specifiek doelwit in het virus, dat menselijke cellen niet hebben, krijgen mensen ook geen negatieve bijwerkingen wanneer ze de pil innemen.

De resultaten van de nieuwe KU Leuven-studie zijn twee dagen geleden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

Nog andere studie met hamsters en Paxlovid in de pijplijn

Het team van Neyts werkt momenteel aan een studie waarbij een niet-geïnfecteerde hamster Paxlovid toegediend krijgt, en samengezet wordt met een besmette hamster. De onderzoekers gaan na in hoeverre de pil preventief een besmetting tegenhoudt. De resultaten van die bijkomende studie zijn nog niet gepubliceerd, maar zijn wel veelbelovend.

“We zien dat hamsters die niet besmet zijn en toch de pil toegediend krijgen, geen besmetting oplopen, ondanks dat ze zich in een kleine ruimte bevinden met hamsters die wel besmet zijn”, vertelt Neyts.

“Dat zou bijvoorbeeld heel interessant zijn voor mensen in een woonzorgcentrum. Als geweten is dat iemand een besmetting heeft, kunnen de meest frêle en kwetsbare bewoners preventief het middel innemen en beschermd worden tegen besmetting. Omdat er geen negatieve bijwerkingen kunnen optreden, is het ook veilig om het preventief, gedurende een aantal dagen, te gebruiken.”

Resistentie

Neyts wijst erop dat het belangrijk wordt om op te letten voor een eventuele resistentie tegen de pillen. “We zien weinig tekenen in ons labo dat het virus resistent zou worden tegen de huidige viruswerende middelen. Dat is goed nieuws, maar we mogen niet naïef zijn.”

De middelen inzetten waar ze het meest nodig zijn, is daarom volgens de viroloog de beste optie. Ook combinaties van verschillende pillen gebruiken en ze slechts een korte periode innemen, kan resistentie tegengaan.