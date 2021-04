“Pfizer en Moderna niet bereid Johnson & Johnson te helpen bij onderzoek naar bloedklonters na coronavaccin”

Delen per e-mail

J&J wil ook een informele alliantie vormen met zijn concurrenten, in de hoop dat de farmaceutische industrie dan gezamenlijk zou communiceren over de voordelen en risico’s van de vaccins, en bezorgdheden van het publiek over de gevallen van bloedklonters aankaarten.

Pfizer en Moderna gingen niet in op de vraag van J&J, omdat hun vaccins veilig lijken te zijn, meldden de bronnen. Beide bedrijven zouden ook de voordelen niet inzien van een eigen onderzoek naar de bloedklonters, aangezien andere bedrijven en toezichthouders zich daar al over buigen. Een van beide farmareuzen zou ook vrezen dat de vaccins van Pfizer en Moderna minder veilig geacht zouden kunnen worden door een associatie met dat van Johnson en Johnson, vertelden enkele betrokkenen aan de krant. Enkel AstraZeneca, dat zelf te maken heeft met gevallen van bloedklonters bij mensen die hun vaccin kregen, ging in op het voorstel.

Pfizer weigerde vrijdag te reageren op de details in het bericht van de Wall Street Journal en deelde in een verklaring aan CNN mee dat het bedrijf “opportuniteiten voor wetenschappelijke uitwisseling verwelkomt wanneer we een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren die niet vertegenwoordigd wordt door andere groepen of toezichthouders”, aldus een woordvoerder, die verder ook zei dat Pfizer zal blijven samenwerken met andere vaccinproducenten waar gepast, aangezien ze allemaal de strijd aangaan tegen de pandemie. Moderna en AstraZeneca weigerden alle commentaar.

Johnson & Johnson liet aan CNN weten dat het bedrijf nauw samenwerkt met de Amerikaanse en Europese autoriteiten en dat “de veiligheid van de patiënten die onze producten gebruiken onze topprioriteit is”. De pandemie heeft volgens J&J ook geleid tot een “ongeziene samenwerking en deling van openbaar beschikbare data en informatie”, en voegde eraan toe dat ze “geloven dat wetenschappelijke samenwerking en uitwisseling kan leiden tot meer robuuste antwoorden op vragen”.

J&J besliste deze week om leveringen van het vaccin aan Europa tijdelijk te stoppen en vroeg om de geleverde vaccins even “in quarantaine” te plaatsen, nadat in de VS zes vrouwen tussen 18 en 48 die waren ingeënt met het vaccin bloedklonters kregen.

