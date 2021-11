Pfizer en Moderna kunnen vaccins in enkele maanden aanpassen aan omikronvariant

De omikronvariant is nog te jong om hem al volledig te kunnen inschatten, maar hij lijkt alvast veel besmettelijker dan de al erg besmettelijke deltavariant. De variant lijkt ook beter ons immuunsysteem te kunnen verschalken dan vorige varianten, zowel bij personen die gevaccineerd zijn als bij zij die een natuurlijke besmetting met het coronavirus opliepen. Mogelijk zorgen de bestaande vaccins er nog altijd voor dat geïnfecteerden met de omikronvariant niet erg ziek worden, al is er dan misschien een boosterprik nodig. Maar de makers van de twee mRNA-vaccins, Pfizer-BioNTech en Moderna, zijn toch al bezig met een aangepast vaccin.

Er is erg snel gereageerd op de omikronvariant, veel sneller dan bij andere varianten. De huidige vaccins worden nu al getest op hun werking tegen de omikronvariant. Ten vroegste binnen twee weken worden daar resultaten van verwacht. “Uit deze data moet blijken of voor de nieuwe variant een aanpassing aan ons vaccin noodzakelijk is”, luidt het in een verklaring van BioNTech, dat samen met Pfizer een coronavaccin ontwikkelde.

Op basis van de mutaties van het virus vermoeden wetenschappers wel dat de werking van de bestaande vaccins aan kracht zal inboeten. Artsen in Zuid-Afrika, waar de variant voor het eerst werd vastgesteld, zien bovendien een toename in het aantal herinfecties. Verwijzend naar de vele verontrustende mutaties van de variant zegt Stephen Hoge, voorzitter van Moderna: “Dit ding is een Frankensteinmix van alle grootste hits. Het heeft al onze alarmbellen doen afgaan.”

De omikronvariant heeft een vijftigtal mutaties, waaronder meer dan dertig in het spike-eiwit. De vaccins trainen ons immuunsysteem om dat spike-eiwit te herkennen als vreemde indringer die moet worden aangevallen. Omikron telt maar liefst 26 unieke spikemutaties, die nog niet eerder werden gezien. Bij de deltavariant waren dat er tien, bij de betavariant zes. De kans dat ons immuunsysteem de omikronvariant minder goed herkent, is dan ook groot.

De werking van de vaccins tegen omikron kan mogelijk wel worden verhoogd. Moderna, Pfizer-BioNTech en Johnson & Johnson zijn al gestart met tests. Pfizer en Moderna maakten vaccins met de mRNA-technologie, die snelle aanpassingen toelaat. Pfizer zegt dat het het huidige vaccin binnen zes weken kan aanpassen en het binnen 100 dagen kan beginnen te leveren. Bij Moderna kunnen ze een update voorzien binnen twee maanden en kunnen er binnen ongeveer drie maanden al resultaten zijn van de klinische studies.

Moderna en Pfizer willen ook testen of boosterprikken met hun vaccins het immuunsysteem voldoende kunnen wapenen tegen de omikronvariant. Het is al gebleken dat die boosterprikken het aantal antilichamen tegen het coronavirus aanzienlijk verhogen. Het is dan de vraag of die antilichamen ook efficiënt zijn tegen de omikronvariant.

In het algemeen produceren personen die Covid-19 gehad hebben en daarna gevaccineerd zijn met zelfs maar één prik een breder gamma aan antilichamen dat meer versies van het virus kan herkennen dan wie alleen maar gevaccineerd is. Die zogenaamde hybride-immuniteit zou volgens Michel Nussenzweig, immunoloog aan de Rockefeller University in New York, “naar alle waarschijnlijkheid ook kunnen afrekenen” met de omikronvariant. Hij rekent op de boosterprik voor een gelijkaardig effect. “Dit zagen we niet na twee doses van het vaccin, maar hopelijk zorgt een derde prik voor een inhaalbeweging”, aldus Nussenzweig.

De wetenschapper is met zijn team eveneens bezig met tests van de werking van zowel de mRNA-vaccins als de vaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca tegen de omikronvariant. Hij hoopt de eerste resultaten daarvan binnen een maand te zien.

Niet alleen de hoeveelheid antilichamen is van belang, ook de impact van omikron op de immuuncellen die de geïnfecteerde cellen kunnen herkennen en vernietigen moet worden onderzocht. Die zogenaamde T-cellen van ons immuunsysteem moeten onder meer vermijden dat we ernstig ziek zouden worden en overlijden. Bepaalde mutaties van de omikronvariant komen voor op delen van het virus waar T-cellen net op inzetten. Daarom kunnen ze de variant mogelijk moeilijker herkennen.

Zelfs als de vaccins tegen omikron standhouden, zullen er waarschijnlijk in de toekomst nog nieuwe versies nodig zijn. Het virus muteert veel sneller dan verwacht, volgens evolutionair bioloog Jesse Bloom van het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle. Ook de seizoensgriep is een virus dat snel muteert, waardoor het vaccin elk jaar moet worden aangepast. Het coronavirus is “op zijn minst vergelijkbaar en mogelijk zelfs sneller”, aldus Bloom. “Er zullen altijd nieuwe varianten ontstaan.”