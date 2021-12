Pfizer: “Drie prikken bieden bescherming tegen omikron, aangepast vaccin verwacht tegen maart”

Pfizer versus Moderna: Harvard onderzocht welk van beide vaccins de beste bescher­ming biedt

Pfizer versus Moderna. Welk van deze twee mRNA-vaccins is nu ‘het beste’? Een grootschalige studie van de gerenommeerde Amerikaanse universiteit Harvard onderzocht dit voor het eerst in een rechtstreeks ‘duel’. Winnaar is Moderna, maar het komt eerder neer op een fotofinish. “Beide vaccins zijn hoogst aan te bevelen”, is de conclusie.

4 december