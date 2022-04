Pfizer/BioNTech wijzen op "hoge immuunrespons" na booster bij 5- tot 11-jarigen

Tieners trekken de grens over voor hun booster­prik: “Misschien mogen we dan eindelijk weer wat meer”

De ministers van Volksgezondheid raken er maar niet over uit: een derde prik voor de 12- tot 17-jarigen of niet? Intussen tikt de klok, want skiën in Oostenrijk of Italië tijdens de krokusvakantie zit er bijvoorbeeld niet in zonder boosterprik. Maar sommige tieners wachten niet langer op het getreuzel van de overheid en trekken zelf de grens over voor hun boosterprik. Andere staan dan weer te popelen om groen licht te krijgen in eigen land. “De tijd dringt”, klinkt het.

