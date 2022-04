Pentagon geeft ‘X-files’ over ufo's vrij: sprake van “stralingsbrandwonden” en “onverklaarde zwangerschappen” bij waarnemers

De documenten werden vrijgegeven in het kader van een Freedom of Information Act (FOIA). Het gaat om meer dan 1.500 pagina’s aan verslagen over ufo’s, materiaal afkomstig van het Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), een geheimzinnig programma van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat liep van 2007 tot 2012. Het project werd nooit specifiek geklasseerd als ‘top secret’, maar kwam toch pas in 2017 in de openbaarheid. De voormalige directeur van AATIP, Luis Elizondo, stapte toen op bij het Pentagon en gaf beelden vrij van een ongeïdentificeerd vliegtuig, dat op schijnbaar onmogelijke wijze bewoog.

De Britse tabloid ‘The Sun’ sprong op de zaak en diende eind 2017 in het kader van een FOIA een verzoek in om alle documenten van AATIP te kunnen inkijken. Gisteren, ruim vier jaar later, honoreerde de Amerikaanse inlichtingendienst van Defensie (DIA) het verzoek en gaf die meer dan 1.574 pagina’s materiaal vrij aan ‘The Sun’. De tabloid schrijft dat de documenten verslagen bevatten over de biologische effecten van ufowaarnemingen op mensen, studies over geavanceerde technologieën zoals onzichtbaarheidsmantels, en plannen voor verkenning en kolonisatie in de ruimte. De AATIP zei aan 'The Sun’ dat het sommige vertrouwelijke informatie “gedeeltelijk achterhield” om redenen van privacy.

Een van de meest in het oog springende passages dateert van maart 2010 en gaat over de vermeende verwondingen die menselijke waarnemers zouden hebben opgelopen en die een “bedreiging voor de belangen van de Verenigde Staten zouden kunnen zijn”, zo klinkt het. 42 medische gevallen zijn beschreven, naast 300 gelijkaardige “ongepubliceerde” gevallen van verwondingen na vermeende ontmoetingen met “abnormale voertuigen”, waaronder ufo’s. Sommige waarnemers vertoonden brandwonden of andere symptomen door elektromagnetische straling, die gelinkt wordt aan “energie-gerelateerde voortstuwingssystemen”. Er is ook sprake van schade aan de hersenen en aan het zenuwstelsel, van hartkloppingen, van slaapstoornissen en van hoofdpijn.

Volledig scherm Het Pentagon in Washington D.C. © AFP

Het is niet duidelijk wat voor soort screening de AATIP gebruikte om de vermeende gevallen te onderzoeken, als er al een werd gehanteerd, schrijft ‘Live Science’. ‘The Sun’ heeft de volledige inhoud van de opgevraagde rapporten nog niet bekendgemaakt.

En dan is er nog de oplijsting van vermeende biologische effecten op menselijke ufowaarnemers, weergegeven in een rapport van de civiele non-profitorganisatie Mutual UFO Network (MUFON) over waarnemingen tussen 1873 en 1994. Het gaat dan onder meer over “onverklaarbare zwangerschappen”, “schijnbare ontvoering”, verlamming, en ervaringen van telepathie, teleportatie en levitatie. MUFON wordt vaak bestempeld als controversieel omdat de vrijwilligers “onwetenschappelijk” te werk zouden gaan en zouden focussen op “pseudowetenschap”.

In de conclusie van het verslag staat wel dat er voldoende bewijs is “om een hypothese te ondersteunen dat sommige geavanceerde systemen al in gebruik zijn en ondoorzichtig zijn voor de VS om ze volledig te begrijpen”.

