OVERZICHT. Zoveel vaccins diende België al toe in vergelijking met het buitenland

Binnenkort moet er in Vlaanderen zeven dagen op zeven gevaccineerd worden, in 120 centra: áls er bij de farmabedrijven of elders geen onverwachte problemen opduiken, gaat het dit jaar hard met de vaccinaties in ons land. Tegen september moet de campagne afgerond zijn. Ook veel andere landen schakelen een versnelling hoger, of startten eerder al met grote vaccinatiecampagnes.

Pas later deze week komt er in België een zogenaamde ‘vaccinatiebarometer’, maar daarop regelmatig - waarschijnlijk één keer per week - nieuwe statistieken over hoeveel vaccins er in ons land al zijn toegediend, en hoeveel er besteld zijn. Tot dan blijft het behelpen met data die verspreid komen bovendrijven. Hieronder plaatsen we alvast het internationale overzicht via de statistische website Our World in Data, dat zelf zoveel mogelijk op zoek gaat naar informatie over de toegediende vaccins.