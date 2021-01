OVERZICHT. Meer dan 100.000 vaccins toegediend, maar er liggen er meer dan 180.000 in de diepvries

De strijd tegen het coronavirus is nog niet gewonnen, maar er is perspectief. Tegen september van dit jaar moet de hele Belgische bevolking gevaccineerd zijn, in Vlaanderen mogelijk zelfs tegen de zomer. Ook elders moet massale vaccinatie voor groepsimmuniteit helpen zorgen. Op deze pagina houden we u continu op de hoogte van de vaccinaties in eigen land en in het buitenland. Ook ontdekt u waar u zich binnenkort kan laten vaccineren.

Sinds eind december worden bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Vanaf deze week worden ook de zorgverleners van de ziekenhuizen ingeënt, met het Moderna-of het Pfizer-vaccin. In februari volgen de zorgverleners in de eerste lijn zoals huisartsen, in maart is het de beurt aan de 65-plussers.

Hoeveel vaccins zijn er al toegediend?

We geven hieronder het totale aantal toegediende vaccinatiedosissen in ons land (voor de meeste vaccins zijn twee dosissen voor één vaccinatie nodig weer. De cijfers komen uit VACCINET, en worden voortaan dagelijkse gecommuniceerd door Sciensano. In de realiteit zal het aantal vaccinaties hoger liggen, doordat er enige vertraging op de registratie zit van minstens van één dag. Zodra Sciensano de cijfers bijwerkt, worden ook deze cijfers automatisch aangepast.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet alle al geleverde dosissen worden echter meteen toegediend, de vriezers van de ziekenhuizen waar de vaccins worden gestockeerd na levering, zitten behoorlijk vol. Daar komt veel kritiek op, maar is volgens de overheden, zoals het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, normaal. Willen we de hele eerste prioritaire doelgroep snel kunnen vaccineren, moet een gereserveerd deel in voorraad worden gehouden, klinkt de redenering.

Door de vertraging in de registratie van de vaccinaties zal de overschot in realiteit iets lager liggen, maar we geven hieronder de laatste beschikbare data weer. Bedoeling is om in Vlaanderen in elk geval deze week nog 70.000 bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra in te enten, zodat de voorraad verder zal slinken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het aantal dosissen in percentage van de bevolking die in aanmerking komt voor het vaccin, op dit moment is zijn dat enkel de meerderjarigen, vormt de vaccinatiegraad:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De internationale situatie: hoe doet België het in vergelijking met het buitenland? Opgelet, het percentage hier is berekend op de volledige bevolking, om correct met de andere landen te kunnen vergelijken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

-

Waar kan ik me laten vaccineren?

Binnenkort moet er in Vlaanderen dan ook zeven dagen op zeven gevaccineerd worden, in 94 centra. Zo wordt er binnenkort onder meer in grote locaties als Flanders Expo in Gent, de Mechelse Nekkerhal en het Heizelpaleis in Brussel gevaccineerd. Maar ook in lokale feestzalen en sporthallen zullen mensen terecht kunnen voor hun coronavaccin.

Hieronder op de kaart vindt u een overzicht van alle locaties.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

U kan hieronder in de tabel ook het dichtstbijzijnde vaccinatiecentrum opzoeken per gemeente of provincie:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

-

Hoe zal de vaccinatie verlopen?

1. Burgers zullen uitgenodigd worden, sowieso per brief en indien die gegevens gekend zijn ook nog per mail of sms. Daarin staat informatie als de dag van vaccinatie, het uur en de locatie.

2. Je registreert je digitaal of telefonisch via de link of het nummer in de brief, mail of sms. Je kan bevestigen, weigeren, of het uur en/of dag aanpassen. Heb je praktische problemen, dan kan je telefonisch terecht bij de helpdesk van je gemeente, de informatie daarover zal in de brief staan.

3. Wie niet reageert, wordt opnieuw gecontacteerd door het lokale bestuur. De Vlaamse regering roept alle burgers op zich te laten vaccineren, maar dat is niet verplicht.

4. Voor wie niet mobiel is, zullen er vaccinatieteams aan huis komen, wie minder mobiel is zal beroep kunnen doen op het lokale bestuur voor aangepast vervoer zoals een taxi of via vrijwilligers.

5. Voor de tweede dosis zal de procedure gelijkaardig zijn.

-

Welke vaccins heeft België besteld?

België heeft via het Europese aankoopprogramma bestellingen geplaatst bij vijf farmaproducenten. Meer uitleg over de verschillende vaccins leest u hier:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

-

Hoe ziet de planning eruit?

Hoe ziet onze vaccinatiestrategie eruit? De hele bevolking is ingedeeld in verschillende groepen, die op verschillende tijdstippen ingeënt worden. Bekijk hier de planning:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

-