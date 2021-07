Overstromingen, hittegolven en zelfs bosbranden in Siberië: waarom is het weer zo extreem?

“We zouden slachtof­fers Pepinster onderdak geven. Maar onze gîte werd zélf een aquarium”: bij Frédéric (42) uit Dinant kwam het water vijf meter hoog

13:58 In zijn pas gerenoveerde vakantiehuis zou Frédéric Dossin (42) slachtoffers van Verviers en Pepinster herbergen, maar de zondvloed die dit weekend Dinant trof, besliste daar anders over. De gîte werd in geen tijd een aquarium. Anderhalve week na de catastrofale overstromingen kreeg het Waalse stadje de volle laag. Slachtoffers vielen er niet, maar de materiële schade is opnieuw enorm.