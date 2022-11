Orion overtreft verwachtingen op weg naar de maan

NASA gaat door met missie naar Psyche, de asteroïde die iedere aardbewo­ner schatrijk kan maken

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA gaat de Psyche-missie hervatten. In theorie zou deze missie elke aardbewoner schatrijk kunnen maken want de bestemming is een asteroïde die heel wat goud en nikkel bevat. Het plan is om de missie in 2023 succesvol te lanceren.

