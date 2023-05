Opslagen warmte in landmassa van planeet ligt vandaag twintig keer hoger dan in 1960

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het Helmholtz-centrum voor milieuonderzoek (UFZ) uit Leipzig, waar ook enkele VUB-onderzoekers deel van uitmaken, berekende dat sinds de jaren zestig de thermische energie die wordt opgeslagen in landmassa’s aanzienlijk is toegenomen. De opgeslagen warmte in de bodem van de continenten is twintig keer groter dan in 1960 en de warmteopslag op de continenten neemt veel sterker toe dan de opwarming in oceanen en in de atmosfeer.

De opwarming van de aarde is een van de gevolgen van de klimaatverandering. “De toename van door de mens geproduceerde broeikasgassen in de atmosfeer verhindert de uitstraling van warmte richting de ruimte, waardoor onze planeet meer warmte moet opnemen”, aldus de VUB-onderzoekers in een persbericht. “Het opslagen van deze extra energie gebeurt op verschillende ‘plekken’. Voornamelijk in de oceanen (89 procent), maar ook in de landmassa’s van de continenten (5-6 procent), in ijs en gletsjers (4 procent) en in de atmosfeer (1-2 procent).”

Voor wetenschappers was het niet altijd duidelijk hoe deze extra warmte in de landmassa van onze planeet verdeeld was. “Het onderzoeksteam heeft nu nauwkeuriger kunnen bepalen hoeveel warmte tussen 1960 en 2020 in de continentale landmassa’s is opgeslagen”, zegt dr. Inne Vanderkelen, klimaatonderzoeker die meewerkte aan de studie. “De continentale landmassa’s hebben wereldwijd tussen 1960 en 2020 zoveel warmte geabsorbeerd als nodig is om ongeveer 1800 keer het elektriciteitsverbruik van Duitsland over dezelfde periode te produceren. Het grootste deel van die warmte, ongeveer 90 procent, wordt tot 300 meter diep in de aarde opgeslagen. Negen procent van de energie zorgt voor een langzame dooi van de permafrost in het Noordpoolgebied en 0,7 procent wordt opgeslagen in binnenwateren zoals meren en reservoirs.”

Maal 20 in 60 jaar

Die opgeslagen warmte in de landmassa’s neemt voortdurend toe. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek. “Tussen het begin (1960-1970) en het einde (2010-2020) van de studieperiode is die hoeveelheid bijna twintig keer zo groot geworden”, zegt Vanderkelen. Die resultaten zijn belangrijk, omdat “de toename ervan gepaard gaat met processen die ecosystemen kunnen veranderen en dus gevolgen kunnen hebben voor de samenleving.”

“Hoewel de hoeveelheid warmte die is opgeslagen in de permafrost amper 9 procent uitmaakt van de warmteopslag op het vasteland, bevordert de toename van de afgelopen jaren het vrijkomen van broeikasgassen zoals kooldioxide en methaan”, aldus de wetenschappers. “En ook als de in de grond opgeslagen thermische energie toeneemt, warmt het aardoppervlak op, waardoor de stabiliteit van de opgeslagen koolstof in de bodem in gevaar komt. In landbouwgebieden kan de daarmee gepaard gaande opwarming van het aardoppervlak een risico vormen voor de oogsten en dus voor de voedselzekerheid van de bevolking.”

De studie werd gepubliceerd in Earth System Dynamics onder de titel ‘Continental Heat Storage: Contributions from the Ground, Inland Waters, and Permafrost Thawing’. Het is een eerste doorbraak in het beter kwantificeren en monitoren van de opwarming van de aarde, “een belangrijke indicator om te begrijpen hoe veranderingen in natuurlijke processen als gevolg van warmteopslag de mens en de natuur in de toekomst zullen beïnvloeden”, zegt medeauteur professor Wim Thiery (VUB).