Opnieuw scheurtjes gevonden in Russisch segment ruimtestation ISS

Deze scenario's voorziet het IPCC voor de planeet: beperking van de klimaatop­war­ming blijft mogelijk, maar niet zonder actie

9 augustus Zonder een "drastische" vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de loop van de komende decennia zal de opwarming van de aarde deze eeuw gemakkelijk meer dan 1,5°C of zelfs 2°C bedragen. Daarvoor waarschuwt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in zijn jongste rapport over klimaatverandering dat vandaag is gepubliceerd. Het IPCC voorziet vijf scenario's voor de aarde, afhankelijk van de evolutie in de uitstoot van broeikasgassen.