Onze voorouders hielden mogelijk 'tussenstop' van 30.000 jaar op Arabisch schiereiland toen ze van Afrika naar Eurazië trokken

Wetenschappers hebben tientallen kenmerkende historische veranderingen in het menselijk genoom blootgelegd. Uit een studie die verschenen is in 'Proceedings of the National Academies of Sciences’ blijkt op basis daarvan dat onze voorouders tijdens hun migratie van Afrika naar Eurazië mogelijk een oponthoud van enkele tienduizenden jaren hadden op en rond het Arabisch schiereiland. Daar zouden ze zich langzaam hebben aangepast aan het leven in het koudere klimaat van Eurazië. Dat is nog altijd terug te vinden in de genen. Veel genetische veranderingen uit deze periode worden in verband gebracht met ziekten als obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.