Onze aarde ontvangt vandaag een “boodschap van aliens” en iedereen kan die mee helpen ontcijferen

Gevaarlij­ke tekenziek­te rukt steeds verder op in Europa: “Je kunt tekenence­fa­li­tis niet voorkomen door de teek snel te verwijde­ren”

De lente is in het land en daarmee ook de teken. Nu deze kleine spinachtigen ontwaken uit hun winterrust, moet je ook weer oppassen voor hun beten. Daarmee kunnen ze de ziekte van Lyme overbrengen, maar dat is niet de enige ziekte waarvoor je op je hoede moet zijn. Zo rukt tekenencefalitis op in Europa. Wat is dat precies? En hoe gevaarlijk is het? Bioloog Wietse Chanet vertelt alles wat je over tekenencefalitis moet weten.