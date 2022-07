‘Ongecontroleerde' Chinese raket valt uit elkaar boven Indische Oceaan

Puin Chinese raket stort dit weekend neer op aarde

Dit weekend zal volgens experten puin van een Chinese raket inslaan op de aarde. Het Center for Orbital Reentry and Debris Studies (CORDS) verwacht dat brokstukken van de raket ‘Lange Mars 5B’ tussen de middag en de late avond op zaterdag zal neerstorten, maar het is niet bekend waar dat puin zal neerkomen. Volgens de experten is de kans echter klein dat mensen of bewoonde gebieden getroffen worden.

29 juli