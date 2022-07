Onderzoekers vinden assortiment van nieuwe microben in lavagrotten in Hawaï

Microben zijn de kleinste bekende levende organismen op aarde en kunnen zowat overal worden aangetroffen, zelfs in de koude, Mars-achtige omstandigheden van lavagrotten. Op het eiland Hawaii hebben wetenschappers onlangs een assortiment van nieuwe microben gevonden in geothermische grotten, lavabuizen en vulkaanuitbarstingen.

Amerikaanse onderzoekers namen, tussen 2006 en 2009 en tussen 2017 en 2019, ongeveer 70 monsters uit lavagrotten, lavatunnels en geothermale of fumarole openingen - openingen in de aardkorst waaruit warme tot zeer hete waterdampen en vulkanische gassen ontsnappen.

Toen de onderzoekers die monsters sequentieerden op een enkel RNA-gen, dat gewoonlijk wordt gebruikt om microbiële diversiteit en overvloed te identificeren, konden ze geen enkel resultaat koppelen aan bekende genussen of soorten, althans niet met grote betrouwbaarheid. “Dit suggereert dat grotten en fumarolen ondergeëxploreerde ecosystemen zijn”, schrijven de onderzoekers.

Vergelijkbaar met omgeving op Mars

Deze ondergrondse structuren werden 65 tot 800 jaar geleden gevormd en ontvangen weinig of geen zonlicht. Zij kunnen ook toxische mineralen en gassen herbergen. Toch zijn microbiële matten een algemeen kenmerk van lavagrotten in Hawaï. Microben vormen, na planten, het grootste deel van de biomassa van onze planeet en bijna alle biomassa in de diepe ondergrond van de aarde. Maar omdat deze organismen zo klein zijn en in zulke extreme omgevingen leven, hebben wetenschappers ze tot nu toe over het hoofd gezien.

De laatste jaren is er meer belangstelling voor ondergrondse microben omdat deze in omgevingen leven die hard lijken op die op Mars, maar er is nog een lange weg te gaan. Volgens recente schattingen zou 99,999% van alle microbe-soorten onbekend blijven, waardoor sommigen ze “donkere materie” noemen.

Soort microbe hangt van omgeving af

Het nieuwe onderzoek uit Hawaï laat zien hoe obscuur deze levensvormen zijn. De diversiteit tussen de locaties varieerde. Oudere lavabuizen, die tussen 500 en 800 jaar oud zijn, herbergen meer verschillende microbenpopulaties dan geothermisch actieve sites of sites die minder dan 400 jaar oud zijn. Terwijl deze oudere sites diverser waren, vertoonden de jongere en actievere sites complexere interacties tussen microben, waarschijnlijk als gevolg van de lagere diversiteit. Het is mogelijk dat de microben moeten samenwerken om beter te overleven.

Onderzoekers vermoeden dat het enige tijd duurt voordat microben vulkanische basalten koloniseren, en naarmate de omgeving om hen heen verandert, verandert ook hun gemeenschapsstructuur. In koelere grotten, bijvoorbeeld, komen Proteobacteriën en Actinobacteriën meer voor. “Dit leidt tot de vraag of extreme omgevingen bijdragen aan het ontstaan van meer interactieve microbiële gemeenschappen, met micro-organismen die meer van elkaar afhankelijk zijn?” vraagt microbiologe Rebecca Prescott van de Universiteit van Hawaiʻi in Mānoa zich af. “En als dat zo is, wat is het dan met extreme omgevingen dat dit helpt creëren?”

In jongere lavagrotten bleken de microben verder van elkaar af te staan. Dit suggereert dat concurrentie een sterkere kracht is in ruigere omgevingen, een kracht die de kans verkleint dat nauw verwante soorten zij aan zij leven.

Co-cultuur is belangrijk

Verschillende soorten bacteriën, zoals Chloroflexi en Acidobacteria, kwamen op bijna alle vindplaatsen voor, ongeacht de ouderdom. Deze microben lijken belangrijke spelers te zijn in hun gemeenschappen. De onderzoekers noemen ze “hub”-soorten omdat ze andere microben samenbrengen.

Het is mogelijk dat Chloroflexi-microben bronnen van koolstof in het ecosysteem vormen door gebruik te maken van lichtenergie in relatief donkere omstandigheden, maar vooralsnog is dat slechts speculatie. Omdat in de studie slechts één gen gedeeltelijk werd gesequenced, kunnen Prescott en haar collega’s niet zeggen wat de rol van een bepaalde microbe is in hun ondergrondse gemeenschap.

“Deze studie illustreert hoe belangrijk het is om microben te bestuderen in co-cultuur, in plaats van ze alleen te kweken als isolaten”, zegt Prescott. “In de natuurlijke wereld groeien microben niet geïsoleerd. In plaats daarvan groeien, leven en interageren ze met vele andere micro-organismen in een zee van chemische signalen van die andere microben. Dit kan vervolgens hun genexpressie veranderen, wat van invloed is op wat hun taken zijn in de gemeenschap”, besluit ze.

