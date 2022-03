Onderzoekers UAntwerpen vinden nieuwe behandeling voor "roestende" organen

Fossiel van grootste pterosau­riër uit Ju­ra-periode gevonden in Schotland

In Schotland is het fossiel van een pterosauriër, een uitgestorven vliegend reptiel, ontdekt. Het fossiel, dat maar liefst 170 miljoen jaar oud is, werd gevonden op het Isle of Skye aan de noordwestkust van het land. Het dier had volgens onderzoekers een vleugelspanning van 2,5 meter. Daarmee is de pterosauriër het grootste gevleugelde reptiel uit de Jura-periode (ongeveer 145 tot 200 miljoen jaar geleden) dat ooit werd gevonden.

