Onderzoekers Rotterdam: “Milde coronabesmetting bij zwangere vrouw soms al fataal voor baby”

Wetenschap­per in vakblad ‘Science’: “Visver­koop­ster op markt van Wuhan was eerste coronage­val”

De eerste mens die ooit besmet raakte met Covid-19? Dat is volgens de WHO nog steeds een boekhouder die op kilometers afstand van de dierenmarkt van Wuhan woonde. Een topwetenschapper spreekt die bevindingen nu echter tegen in het befaamde tijdschrift ‘Science’. Volgens Michael Worobey moet ‘patiënt nul’ wel een link hebben met de veelbesproken markt. Hij kijkt daarom uitdrukkelijk in de richting van visverkoopster Wei Guixian.

19 november