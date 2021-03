Onderzoekers lezen 17e-eeuwse brief zonder hem te openen

Een computergestuurd algoritme en elektromagnetische straling; veel meer was er niet nodig om een 17e-eeuwse brief te lezen zonder hem te openen. Zo staat beschreven in het onderzoek dat gepubliceerd werd in Nature Communications . Toegegeven: de technologie die daarvoor gebruikt werd, is een heel pak interessanter dan de inhoud van de brief.

De brief in kwestie dateert van 31 juli 1697. Hij werd geschreven door een zekere Jacques Sennacques, een Franse koopman die in Lille woonde. De brief was geadresseerd aan zijn neef Pierre Le Pers, wonende in Den Haag, en was op zo’n manier opgevouwen dat het zijn eigen enveloppe was. De brief maakt deel uit van een collectie van wel 2.600 ongeopende en niet afgeleverde exemplaren verzameld in Europa.

Lees ook PREMIUM Strafste scanner ooit staat in Brussel

Een internationaal team onderzoekers besloot aan de slag te gaan met de brief, maar ze wilden hem ongeopend laten omdat ze vreesden om hem te beschadigen. De inhoud van een brief lezen zonder hem te openen, is dat wel mogelijk? Met dank aan een gevoelige röntgenscanner waarmee het mineraalgehalte in tanden wordt vastgesteld, en een algoritme wel. “De gevoeligheid van de scanner maakt het ook mogelijk om bepaalde typen inkt op papier of perkament waar te nemen”, aldus professor Graham Davis, verbonden aan de Queen Mary University in Londen. In combinatie met het algoritme konden de duizenden scans als puzzelstukjes in elkaar gelegd worden. Zo ontstond een 3D-beeld van de brief.

Volledig scherm De brief maakt deel uit van een collectie van wel 2.600 ongeopende en niet afgeleverde exemplaren verzameld in Europa. © Unlocking History Research Group archive

Inhoud van de brief

Wat er precies in de brief stond? “Het is al een paar weken geleden sinds ik u schreef om te vragen om me de gelegaliseerde overlijdensakte van Daniel Le Pers te bezorgen”, zo schreef Sennacques aan zijn neef in Den Haag. “Ik schrijf een tweede keer om u te herinneren aan de moeite die ik voor u heb gedaan. Het is belangrijk voor mij om de overlijdensakte in mijn bezit te hebben en u zou me een groot plezier doen door deze te versturen samen met nieuws over uw gezondheid en die van uw gezin.”

Volgens de onderzoekers gaat het om een “fascinerende” inkijk in het 17e-eeuwse leven van de normale burger. “Meestal wordt namelijk alleen de correspondentie van elites bewaard en bestudeerd”, besluit onderzoeker Rebekah Ahrendt, verbonden aan de Universiteit Utrecht.