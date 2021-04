Onderzoekers ‘broeden' op goedkoper vaccin dat makkelijker en sneller te produceren is

Wet vaccinatie­ver­lof goedge­keurd: alles wat je moet weten als je prik valt tijdens je werkuren

14:18 Vroeg of laat krijgen we allemaal een uitnodiging in de bus om ons te laten vaccineren. Maar wat als je op dat moment aan het werk bent, moet je dan een verlofdag inzetten? En wat als je bijwerkingen krijgt? Miet Vanhegen, juridisch expert bij HR-dienstverlener Acerta, legt uit wat je moet weten over het vaccinatieverlof.