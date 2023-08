Onderzoekers bootsen Pink Floyd-nummer na door ‘gedachten’ van mensen te lezen

Via kunstmatige intelligentie (AI) konden de opnames van de hersengolven gedetecteerd worden en omgezet worden in geluiden en woorden. Het resultaat is verrassend: de zin “All in all, it’s just another brick in the wall” is duidelijk herkenbaar, al klinkt het wel gedempt. Zelfs ritme en melodie konden opgepikt worden – iets wat eerder nog niet gelukt was. Nu “kun je echt naar de hersenen luisteren en de muziek die de persoon hoorde nabootsen”, aldus Gerwin Schalk, een neurowetenschapper die gegevens verzamelde voor dit onderzoek, aan ‘The New York Times’.