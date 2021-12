Onderzoeken: omikron ontziet de longen en is daarom milder

Helden van de zorg zijn uw Belgen van 2021. “Zo fijn dat mensen ons in hun hart dragen”: geef hen nog één groot applaus, vanavond om 20 uur

Vorig jaar kregen ze applaus, elke dag, en eindigden ze in deze Top 100 op 2. Dit jaar bleef het oorverdovend stil. Tot vandaag. Maar de waardering is groter dan ooit: onze lezers stemden de Helden van de Zorg massaal naar plek 1. Voor de zes mensen hieronder, maar ook voor de duizenden anderen die elke dag, golf na golf, het beste van zichzelf geven in heel de zorgsector past maar één woord. Respect. Om hen te bedanken roepen we heel Vlaanderen op om nog één keer voor hen te applaudisseren, vanavond om acht uur.

