Onderzoek naar “gebrek aan veiligheid” bij ruimtevaartbedrijf Bezos

Onderzoe­kers ontdekken dat mensen 9.000 jaar geleden al bier dronken in zuiden van China

6 september Bier is een eeuwenoude drank. Maar liefst 9.000 jaar geleden in China was de alcoholische drank al geliefd. Het was een onderdeel van een ritueel om doden te eren, zo ontdekten onderzoekers van Dartmouth College. Qiaotou in het zuiden van China is een van de oudste sites ter wereld waar bier werd gedronken.