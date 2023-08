Ondanks muggenspray toch gebeten? Studie toont dat steekmug erg bestand is tegen insecticiden

Verschillende landen rond de Middellandse Zee rapporteerden eerder al resistentie tegen insecticiden bij hun huissteekmuggen. Het ITG ging daarom over tot een studie in het eigen insectarium (een soort zoo voor muggen, red.). De onderzoekers pasten de zogeheten gevoeligheidstest van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toe: muggen werden blootgesteld aan een vooraf bepaalde hoeveelheid bestrijdingsmiddelen, om vervolgens te kijken welk percentage muggen 24 uur later nog leefde. Er werd getest met de pesticiden permethrine, deltamethrine, malathion, bendiocarb en DDT. De meeste van deze werkzame stoffen vind je terug in de verschillende muggensprays en andere bestrijdingsmiddelen die in de winkel liggen.