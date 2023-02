Onbemande Sojoez-capsule op weg naar ISS voor ongewone reddingsmissie

Het ruimtetuig steeg onbemand op vanop Bajkonoer en had aan boord zowat 430 kilogram vracht, waaronder medische apparatuur en apparatuur voor wetenschappelijke experimenten. Bedoeling is dat de capsule zondag om 2.01 uur bij het ISS aankoppelt.

Normaal moest de MS-23 capsule half maart met een nieuwe bemanning naar het ISS vertrekken, maar de onbemande lancering was noodzakelijk geworden nadat ruimtetuig MS-22 defect was geraakt, en de Amerikaan Frank Rubio en de Russen Sergei Prokopiev en Dmitri Peteline niet terug konden naar de aarde.

Bij gebrek aan vervangende bemanning is hun missie nu verlengd tot september, terwijl zij anders in maart al zouden terugkeren. Zij zullen dus in totaal ongeveer een jaar in de ruimte doorbrengen, in plaats van zes maanden. De beschadigde Sojoez M22 zal eind maart wel onbemand van het internationale ruimtestation naar de aarde worden teruggebracht.