Octopussen waren er al miljoenen jaren voor dinosaurussen, blijkt uit fossiele vondst

Uit een opgegraven fossiel van een voorouder van de octopus in de Amerikaanse staat Montana, blijkt dat octopussen al voor de tijd van de dinosaurussen bestonden. Dat meldt ‘The Guardian’ dinsdag. Van het fossiel, dat al in de jaren tachtig werd opgegraven, werd recent pas ontdekt dat het ongeveer 330 miljoen jaar oud is.