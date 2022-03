Nobelprijsseizoen start op 3 oktober: “Geven hoop”

Wetenschap­pers willen seks in de ruimte bestuderen

Een aantal wetenschappers wil seks in de ruimte bestuderen. De onderzoekers stellen dat het essentieel is om te weten hoe de mens kan overleven op langere ruimtereizen of bij een eventuele verhuis naar een andere planeet, zoals Elon Musk hoopt te doen naar Mars tegen 2050. NASA heeft er zich al die tijd verre van gehouden, maar geeft nu toe dat de wetenschappers gelijk zouden kunnen hebben. Dat meldt Mic.

9 maart