NIPT-test die syndroom van Down bij baby’s opspoort ook betrouwbaar bij tweelingen

Leuven Een derde minder kinderen met downsyn­droom geboren in 2018

19 februari Uit een grootschalige studie van alle genetische centra in België blijkt dat in 2018 een derde minder kinderen met het downsyndroom werden geboren, in vergelijking met 2014. Dat maakte UZ Leuven vandaag bekend. Dat heeft vermoedelijk te maken met dat liefst 80 procent van de zwangere vrouwen ervoor kiest om een niet-invasieve prenatale test (NIPT) te laten doen. De NIPT spoort onder meer trisomie 21 op, de genetische afwijking die tot het syndroom van Down leidt.