Nieuwe telescoop meet uitdijing van heelal

Stijging in nucleaire activiteit in Tsjernobyl: “Radioac­tief afval smeult als as in barbecue”

13:16 Oekraïense wetenschappers hebben een stijging in nucleaire activiteit gemeten in de verwoeste kernreactor van Tsjernobyl in Oekraïne, nadat die eind 2016 opnieuw bedekt werd met een veiligheidsschild. Dat zeggen ze aan het wetenschappelijke tijdschrift Science. Ze onderzoeken nu of het probleem zich zal stabiliseren dan wel een moeilijke interventie vereist is om een explosie te voorkomen.