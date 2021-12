Nieuwe studie toont aan dat viagra mogelijk kan helpen tegen alzheimer

Goed Gevoel Hoe blijf je connectie maken met alzheimer­pa­tiën­ten? Wetenschap­per tipt 11 concrete methodes die ook toegepast worden in de reclamewe­reld

Dementie is voorlopig nog onomkeerbaar, maar de manier waarop we ernaar kijken kunnen we wél omdraaien. Want voor mensen met dementie is het minder van belang wie wij zijn of wat we zeggen. Het gaat erom dát we er zijn en dat we blijven communiceren met elkaar. Op Wereld Alzheimer Dag legt sociaal wetenschapper dr. Kasper Bormans uit hoe je iemand met dementie toch kan bereiken. “De methoden komen grotendeels uit de reclamewereld, waar ze nu vooral gebruikt worden om ons dingen aan te smeren. Maar als je ze op een ethische manier gebruikt, kunnen ze een enorm krachtig en verbindend effect hebben.”

21 september